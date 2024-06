L'Inter ha messo le mani su Tessmann del Venezia

Un colpo americano per la nuova Inter americana. I nerazzurri hanno messo le mani su Tanner Tessmann, centrocampista statunitense del Venezia. Trattativa in corso tra i due club dopo l'incontro avvenuto due giorni fa a Milano.

Inter, il punto sulla trattativa Tessmann

L'Inter vuole regalarsi un rinforzo di qualità, ma in prospettiva. Il piano del club nerazzurro è infatti acquistare Tessmann per poi lasciarlo a Venezia nella prossima stagione in Serie A. I club ne riparleranno la settimana prossima.

Credits: Venezia FC

Nell'operazione potrebbero rientrare alcune contropartite tecniche di proprietà nerazzurra. I nomi sono quelli di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio.

Tessmann è stato uno dei pilastri del Venezia di Paolo Vanoli. Assoluto protagonista della cavalcata promozione con 7 gol di cui uno bellissimo nella semifinale play-off contro il Palermo.