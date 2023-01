Inter, Skriniar per ora dice no al rinnovo di contratto: la situazione

Come riportato da Matteo Barzaghi, Skriniar, per ora, ha detto 'no' all'offerta di rinnovo di contratto con l'Inter. Ma non è una decisione definitiva

Novità importantissime in casa Inter riguardo alla trattativa per il rinnovo contrattuale di Milan Skriniar: il difensore slovacco, infatti, secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, ha fatto sapere alla società nerazzurra tramite il proprio agente, Roberto Sistici, di non aver accettato, per il momento, l'offerta di rinnovo presentata dall'Inter diverse settimane fa.

Inter, Skriniar per ora dice 'no' al rinnovo

Quella di Skriniar non è ancora una decisione definitiva, ma almeno per il momento il difensore ex Sampdoria non rinnoverà il contratto. L'Inter manterrà comunque la porta aperta al giocatore in caso di ripensamenti. Ma il club nerazzurro, convinto di aver fatto il massimo sforzo per Skriniar, dovrà anche valutare eventuali sostituti per il futuro, vista la concreta possibilità di perdere un giocatore che è stato importantissimo nelle ultime stagioni.

L'offerta (considerata non negoziabile dai nerazzurri) che l'Inter aveva formulato da diverso tempo negli incontri con il procuratore di Skriniar era di circa 6 milioni di euro all'anno più bonus (che quindi può arrivare anche a 6,5 milioni). La richiesta iniziale di Skriniar, invece, era per un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno, cifra alla quale i nerazzurri avevano messo in chiaro di non poter arrivare.

Inter, i numeri di Skriniar con la maglia dell'Inter

Milan Skriniar, in cinque stagioni e mezzo passate all'Inter, ha vestito la maglia nerazzurra 241 volte, segnando anche 11 gol. Un suo addio, quindi, rappresenterebbe per l'Inter la perdita di un giocatore decisamente importante, che è sempre stato titolare nella difesa nerazzurra con tre allenatori diversi.