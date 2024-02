Inter, in chiusura la trattativa Sensi con il Leicester

L'Inter sta chiudendo in questi minuti con il Leicester l'operazione Sensi. Raggiunta l'intesa finale, il centrocampista italiano volerà verso l'Inghilterra.

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Leicester per Stefano Sensi

L'operazione impostata dalle due società si basa su un trasferimento a titolo definitivo di Sensi al Leicester con bonus di 2,5 milioni di euro in caso di promozione del club in Premier League.

Solo 3 presenze in Serie A e una in Coppa Italia per Stefano Sensi in questa prima parte di stagione per un totale di 65 minuti collezionati.

Al Leicester, retrocesso lo scorso anno in seconda serie inglese, Sensi troverà un altro italiano: è Enzo Maresca, che alla sua seconda esperienza in panchina sta facendo molto bene. Le Foxes infatti sono al primo posto solitario della classifica, davanti a Ipswich e Southampton.