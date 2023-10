Il punto sui rinnovi in casa Inter

In casa Inter l'attenzione è rivolta non solo al presente, con la gara di Champions League contro il Benfica (leggi qui le parole di Marotta), ma anche al futuro con la dirigenza che si sta già muovendo per i rinnovi di alcuni giocatori.

Il punto sui rinnovi dell'Inter

La priorità adesso è sull'adeguamento del contratto di Federico Dimarco. Gli incontri tra le parti sono già avvenuti e a breve si farà il punto in maniera definitiva.

Foto Rosito

Fiducia anche per quanto riguarda Henrik Mkhitaryan. Sia per il suo prolungamento che per quello dell'esterno italiano, la dirigenza nerazzurra conta di formalizzarli a breve.

Successivamente sarà il turno di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Per tutti e quattro i calciatori, l'Inter punta a un adeguamento del contratto che ne riconosce il valore e la dirigenza è fiduciosa.