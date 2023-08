Inter, offerta di 25 milioni per Pavard: si tratta col Bayern

Dopo la trattativa saltata per Samardzic dell'Udinese, l'Inter ha le risorse per un innesto importante in difesa: i nerazzurri hanno presentato un'offerta da venticinque milioni di euro per Benjamin Pavard, difensore ed esterno difensivo classe 1996 del Bayern Monaco. La richiesta del club bavarese è di poco superiore ai trenta milioni di euro, ma le parti stanno trattando per provare a limare la distanza.

Inter, Pavard vuole lasciare il Bayern Monaco

L'Inter sta quindi facendo un tentativo concreto per Pavard del Bayern Monaco e sta cercando di limare la distanza con il club bavarese dopo l'offerta presentata dal valore di venticinque milioni di euro. Il giocatore vuole lasciare il Bayern: in base agli sviluppi della trattativa si capirà se l'Inter potrà diventare davvero la sua prossima squadra.