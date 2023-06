Inter, venerdì giornata decisiva per Onana: la situazione

La giornata di venerdì 30 giugno sarà fondamentale per il futuro di Onana

Continuano i movimenti tra i pali per l'Inter. Dopo aver mostrato interesse per Emil Audero, i nerazzurri devono ancora capire quale sarà il futuro di André Onana.

Foto Rosito

La giornata di venerdì 30 giugno sarà decisiva per capire se il Manchester United presenterà un'offerta per il portiere nerazzurro. L'inter chiede 50 milioni più bonus.

Foto Rosito

Inter, si segue Trubin in caso di cessione di Onana

Qualora Onana dovesse partire, uno dei profili seguiti per sostituirlo è quello di Trubin dello Shakhtar Donetsk.

Il portiere ucraino classe 2001 ha già anche esperienza europea, visto che ha già giocato sia in Champions che in Europa League. In caso decida l'Inter di prendere due portieri, l'altro nome forte è quello di Audero.