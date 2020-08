Inter, si lavora allo scambio Skriniar-Ndombele

Per l'Inter rimane viva la pista che porta a Tanguy Ndombele, nome nuovo per il centrocampo. Il francese classe '96 del Tottenham è un profilo che è sempre piaciuto al club nerazzurro che adesso sta provando ad acquistare tenendo aperta la porta di uno scambio di cartellini con Milan Skriniar.

E' il difensore il giocatore scelto dall'Inter per arrivare a Ndombele. Si lavora all'operazione ma rimangono le difficoltà del Tottenham nell'accontentare Skriniar dal punto di vista dell'ingaggio.

In più il presidente del Tottenham, Daniel Levy non avrebbe dato aperture per questa operazione, visto l'importante esborso la scorsa stagione per Ndombele. In caso di vendita lo riterrebbe un investimento perso per questo rimangono le difficoltà di un'operazione che comunque l'Inter vorrebbe portare avanti e lavorerà in questi giorni per ricevere segnali positivi da Londra.