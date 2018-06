Inter, Nainggolan in arrivo a Milano: il programma

Si avvicina ormai sempre più l’arrivo di Radja Nainggolan a Milano, pronto per una nuova avventura da giocatore dell’Inter.

Il centrocampista belga, partito in macchina in giornata da Roma, approfitterà dei suoi primi giorni milanesi tra visite mediche e firma sul contratto (in programma nella giornata di domani) per cercare anche la nuova casa, sistemando già i bagagli portati in auto nel viaggio odierno.

Nainggolan resterà a Milano fino a mercoledì per il compleanno del suo agente, Alessandro Beltrami, già presente in hotel ad attendere il proprio assistito insieme ai dirigenti dell’Inter, tra cui Gardini: tanti (circa un centinaio) i tifosi presenti per accogliere il nuovo colpo di mercato nerazzurro, pronto a salutare i suoi nuovi fan prima di ritrovare ufficialmente Luciano Spalletti e iniziare una nuova tappa in maglia Inter.