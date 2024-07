Inter, nelle prossime ore le visite di Martinez

Josep Martinez è sempre più prossimo a diventare un nuovo portiere dell'Inter. Dopo l'accordo per il trasferimento trovato nei giorni scorsi, come raccontato dalla nostra redazione (leggi qui), è arrivata anche l'autorizzazione da parte del Genoa per le visite mediche del portiere.

Prossime le visite di Martinez

Inizialmente previste per giovedì, con l'autorizzazione da parte del Genoa arrivata, le visite di Martinez dovrebbero essere anticipate, con il portiere spagnolo che potrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore.

Arrivato a Genova in prestito con obbligo di riscatto nel giugno 2022, dopo un periodo di ambientamento il portiere spagnolo si è imposto come titolare nella squadra allenata da Alberto Gilardino.