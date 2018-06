Inter-Malcom, Bordeaux conferma apertura. Offerta per N. Gonzalez

Nainggolan è ormai vicinissimo, nuovo rinforzo per il centrocampo dell'Inter. Nerazzurri ora alla ricerca anche di un esterno, l'obiettivo principale è sempre Malcom. Il Bordeaux ha confermato l'apertura alla formula proposta dall'Inter, con un prestito e un diritto di riscatto a una cifra molto alta. La richiesta del club francese sarebbe di 7/8 milioni di prestito più 30/32 milioni di riscatto, da vedere se i nerazzurri riusciranno ad arrivarci per prendere l'esterno brasiliano.

Intanto l'Inter continua a lavorare all'operazione Nico Gonzalez: nelle prossime ore arriverà l'offerta all'Argentinos Juniors per il giovane attaccante classe 1998. Movimento che però verrà fatto in sinergia col Sassuolo o con il Cagliari, il calciatore sarà nerazzurro soltanto in futuro.



Ma l'Inter cerca anche un esterno difensivo, in giornata nella sede nerazzurra c'era Lucci a cui sono state chieste informazioni su Davide Zappacosta del Chelsea. Non solo nuovi innesti: Matias Vecino prolungherà il suo accordo con i nerazzurri per un'altra stagione: pronto un contratto fino al 2022 per lui.