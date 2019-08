Nuovi contatti tra Inter e Manchester United per Sanchez. Qualche passo avanti, ma resta ancora da trovare l'accordo definitivo sul pagamento dell'ingaggio (di 12 milioni, del cileno). L'Inter vorrebbe arrivare a spendere non oltre 5 milioni di ingaggio per l'ex Udinese, che la prossima settimana verrà nuovamente trattato tra i due club per arrivare all'intesa finale.