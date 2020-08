Inter-Kolarov, nuovi contatti con la Roma per trovare l’intesa

Antonio Conte lo ha individuato come il rinforzo d’esperienza giusto per la fascia sinistra (e centrale di sinistra della difesa) della prossima stagione e Aleksandar Kolarov ha già accettato il corteggiamento nerazzurro . Adesso, però, bisognerà trovare la soluzione che accontenti tutti, Roma – club proprietario del cartellino del calciatore classe 1985 – in primis.

Ci sono stati e ci saranno ancora in giornata nuovi contatti tra Inter, Roma e Alessandro Lucci – nuovo agente di Kolarov – per trovare l’indennizzo giusto in modo da non portare via il giocatore a zero dai giallorossi, vista la sua volontà di trasferirsi all’Inter.