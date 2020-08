Roma, l'Inter punta Kolarov: c'è l'ok del giocatore

L'Inter ha scelto il suo uomo per la fascia sinistra: è Aleksandar Kolarov, vecchio pallino di Conte e già rincorso sul mercato la scorsa estate. Questa volta però potrebbe essere la volta buona per vedere il difensore serbo in maglia nerazzurra.

Il giocatore vorrebbe provare un'ultima avventura vincente per questo ha deciso di accettare l'offerta dell'Inter. Confermate le indiscrezioni di poco fa della Gazzetta dello Sport. Ora bisognerà sedersi al tavolo con la Roma per decidere il costo del cartellino. La decisione del serbo sembra ormai essere presa. Ulteriore conferma di voler tentare un ultimo acuto, la notizia di oggi del passaggio nella scuderia dell'agente Alessandro Lucci.

DUTTILITA'

Un profilo d'esperienza per Antonio Conte, che con il serbo sistemerebbe due ruoli del suo scacchiere tattico. L'uomo di fascia sinistra, ruolo ricoperto da sempre, ma anche quello di centrale di sinistra nella difesa a tre. Una posizione occupata già al Manchester City e tanto quest'anno nel 3-4-2-1 di Paulo Fonseca.

Duttilità, esperienza ma anche gol. Tanti gol. Sono 19 in maglia giallorossa, con 20 assist in 132 presenze. Numeri da centrocampista che per Antonio Conte potranno essere l'ennesima freccia al suo arco per tentare l'assalto allo Scudetto. Kolarov ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2021 e l'idea di tentare un'ultima avventura con prospettive di vittoria è stato il motivo principale per accettare l'offerta dei nerazzurri.