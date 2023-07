Holm, l'Inter si aggiunge alla corsa: contatti con lo Spezia

L'Inter si muove per Holm: contatti in corso con lo Spezia per il classe 2000 svedese

Non solo Juventus e Atalanta: l'Inter si aggiunge alla corsa per Emil Holm dello Spezia. In queste ore ci sono stati anche i primi contatti fra le due società per l'esterno destro classe 2000, per il quale la prima richiesta dei liguri, da poco retrocessi in Serie B, è significativa, e si aggira circa quindici milioni.

I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un sostituto di Raoul Bellanova, il cui prestito è terminato questa estate (poi l'esterno si è trasferito dal Cagliari al Torino a titolo definitivo), e hanno individuato nell'esterno svedese ventitreenne un giovane prospetto valido per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, in cui saranno impegnati anche in Champions, in Supercoppa italiana e in Coppa Italia.

Su Holm non solo Juve e Atalanta: contatti Spezia-Inter

Nella stagione appena conclusa, Holm ha messo insieme ventitré presenze totali con un gol e due assist. Era arrivato in Italia dal SonderjyskE nel 2022, dopo essere cresciuto nel Goteborg.

Ora su di lui ci sono gli occhi della Juventus, che deve sostituire Juan Cuadrado, il cui contratto non è stato rinnovato (e ha già preso Weah in quel ruolo) e dell'Atalanta, che intanto ha chiuso per Sead Kolasinac e Mitchel Bakker. Proprio Holm è uno dei primissimi nomi considerati da Cristiano Giuntoli in questi giorni, dopo il suo arrivo alla Continassa e prima dell'ufficializzazione nella carica di nuovo ds bianconero. Ora si prospetta dunque una possibile sfida allargata.