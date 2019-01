Inter, Gabigol e la possibilità West Ham: la situazione

La pista inglese, gradita al giocatore e al suo entourage, dipende dall'ottenimento del permesso di lavoro del brasiliano: in caso di riuscita, alte le quotazioni per un futuro in Premier. Al contrario, occhio ancora al Brasile...

Ripartire. Ancora, dopo averlo fatto al meglio con la maglia del Santos in una stagione da 18 gol in 35 gare di campionato: ripassando da Milano, sede Inter, per valutare la nuova destinazione futura. Gabriel Barbosa, più noto a tutti come Gabigol, non vestirà da gennaio in poi la maglia nerazzurra: per l'attaccante brasiliano, infatti, le offerte non mancano, al pari di una volontà interista di puntare su altri elementi per il reparto d'attacco di Luciano Spalletti.

Valutazioni sul futuro aperte, insomma: la pista West Ham resta assolutamente aperta e gradita al calciatore, nonostante un possibile approdo in Premier di Gabigol dipenda dal permesso di lavoro necessario da ottenere per giocare nel campionato inglese. In caso di ottenimento dello stesso, la volontà resta quella di sbarcare a Londra, alla corte di Pellegrini: al contrario, la soluzione Brasile potrebbe invece riprendere quota. Con il futuro di Gabigol che al momento, tra idee e ipotesi concrete, resta ancora tutto da stabilire.