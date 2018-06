Inter, da Odgaard al rinnovo di Vecino: le ultime

L'Inter stringe per Politano e accelera per il rinnovo di Vecino. Nell'affare per l'attaccante italiano del Sassuolo potrebbe essere inserito il giovane classe 1999 Odgaard. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra le due squadre. Politano che non andrebbe ad escludere operazioni come quelle di Malcom o Suso, ma sarebbe utile anche per la lista Uefa. Odgaard potrebbe quindi essere la carta giusta per convincere il Sassuolo a privarsi di Politano, sul quale c'è ancora la concorrenza del Napoli.

Nel frattempo procede spedito il discorso relativo al rinnovo di contratto di Matias Vecino. Intercettato da Sky Sport sotto la sede nerazzurra, l'agente del giocatore Alessandro Lucci si è dimostrato ottimista: "Siamo molto avanti, l'Inter punterà sicuramente su di lui. Non abbiamo parlato d'altro".