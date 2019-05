Pirlo: "Conte il miglior allenatore mai avuto in carriera"

Andrea Pirlo ha compiuto 40 anni un paio di settimane fa. Non gioca più a calcio, adesso preferisce commentarlo: "E studio per fare l'allenatore" Racconta in esclusiva al Daily Mail. Ha vinto tutto con MIlan e Juventus, è salito sul tetto del mondo con la Nazionale. Insomma, i modelli da cui imparare di certo non gli mancano.

A partire da Antonio Conte, che da qualche ora è il nuovo allenatore dell'Inter: "Per me è il miglior mister che abbia mai avuto nella mia carriera - ha continuato l'ex centrocampista - anche all Chelsea ha fatto un buon lavoro. Ha vinto la Premier League e la FA Cup. Poi forse ha avuto un problema con il proprietario. Ma se vedi la storia dei Blues, negli ultimi 10 anni hanno cambiato troppi allenatori. Il problema quindi non sono quest'ultimi, ma il club".

Dove per il momento allena Maurizio Sarri, fresco trionfatore in Europa League e altro pupillo di Pirlo: "Non era facile per lui - spiega - ha bisogno di tempo per adattare i giocatori al nuovo sistema. Per me è un ottimo allenatore, i tifosi devono pazientare".

Già, il Chelsea. Storia di italiani. Poteva farne parte anche lo stesso Pirlo. E' il 2009, Ancelotti sa bene di cosa è in grado di fare e lo chiama: "Ma avevo 30 anni e il Chelsea si oppose dicendo che ero troppo vecchio" Svela. Non è stata l'unica occasione che avrebbe potuto portare Pirlo in Premier: "Nel 2011 mi chiamò il Manchester City, ma preferii venire alla Juve. La Premier sicuramente sarebbe stata un'esperienza fantastica, ma sono felice di aver deciso di restare in Italia".

Chi in Premier c'è stato è Cristiano Ronaldo, che ha appena concluso la sua prima annata italiana: "Sono rimasto sopreso quando ha accettato di venire in Serie A. E' importante per il nostro campionato, lo migliora, migliora le altre squadre. Speriamo sia un esempio per tanti altri campioni".

Fra questi, magari un giorno, potrebbe esserci Frenkie de Jong, autore di una grande stagione con l'Ajax e prossimo pilastro del centrocampo del Barcellona: "Per me è il migliore - conclude Pirlo - ha la personalità, la tecnica e tutto il resto per giocare in questa posizione. Ha visione, conosce il campo e il movimento degli altri giocatori. È un ottimo giocatore".