Inter-Carlos Augusto, Galliani conferma: "È fatta, deve firmare" | VIDEO

Con Robin Gosens sempre più vicino al trasferimento all'Union Berlino, l'Inter è pronta ad accogliere Carlos Augusto, esterno mancino classe '99 del Monza.

L'esterno brasiliano sarà presto un nuovo rinforzo dei nerazzurri e Adriano Galliani è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 12 agosto) nella sede dell'Inter per definire gli ultimi dettagli della trattativa. Carlos Augusto arriverà all'Inter in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro più bonus.

Inter, Galliani conferma: "È fatta per Carlos Augusto"

Terminato l'incontro, Adriano Galliani ha confermato la chiusura della trattativa: "Abbiamo fatto, sì. Abbiamo raggiunto un accordo tra società e adesso lui firmerà. Era un desiderio del giocatore, che credo si meriti questa crescita. Aveva un solo anno di contratto. Anche l'accordo con il giocatore è arrivato in maniera condivisa. C'erano altre squadre, ma il giocatore ha preferito l'Inter perché gioca la Champions".

Poi, sul percorso del Monza ha aggiunto: "Il nostro sogno continua. Questo è il destino del Monza, l'altra sera ero a cena con Frattesi, è passato Rovella e adesso è il turno di Carlos Augusto. L'importante è riuscire a trovare sempre nuovi giocatori e continuare il sogno che avevo da bambino e che ho".

Infine, sul mercato del Monza ha concluso: "Correa? No, no. Pensate agli ingaggi dell'Inter e a quelli del Monza. Un attaccante può arrivare se esce qualcuno, noi numeramente siamo a posto con questi giocatori. Entrerà un centrocampista centrale. Se poi uscisse un titolare o un altro, ne entrerà un altro. Ma con questi giocatori siamo a posto. Non entra nessuno se non esce un altro".