Inter, Candreva-Keita: si pensa a slegare le due trattative

L'esterno italiano non sembra intenzionato ad accettare la proposta del Monaco, in quanto colpito positivamente dal mercato dei nerazzurri. Di qui l'idea di portare avanti le trattative su due binari diversi

Un corteggiamento ripreso ad un anno di distanza. L'Inter e Keita Baldè tornano ad intrecciare le proprie strade, con i nerazzurri intenzionati a regalare a Spalletti un altro valido rinforzo per il reparto offensivo. L'operazione sarebbe stata impostata sull'idea di uno scambio di prestiti. A fare le valigie in direzione Montecarlo sarebbe Candreva, 37 presenze per lui quest'anno.

L'esterno classe 1987, però, vorrebbe rimanere all'Inter. Gli acquisti fatti dalla società sul mercato lo hanno colpito positivamente e vorrebbe far parte della nuova squadra che sta nascendo agli ordini di Spalletti. Il club nerazzurro, tuttavia, vorrebbe portare comunque fino in fondo il discorso legato a Keita, aspettando che Candreva accetti la proposta (c'è ancora tempo, dato che il mercato in Francia è aperto fino al 21). Le due operazioni potrebbero anche essere portate avanti su due binari diversi ed essere slegate l'una dall'altra.