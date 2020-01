Inter, passi avanti per Young e Giroud: il punto della situazione

Passi avanti per il mercato dell’Inter con la squadra di Antonio Conte che punta forte Ashley Young e Olivier Giroud per rinforzare la rosa. Sia il calciatore dello United che quello del Chelsea non sono andati nemmeno in panchina nei match contro Norwich e Burnley, segnale evidente della situazione ormai agli sgoccioli per entrambe le trattative.

YOUNG DICE NO A SOLSKJAER: CONTRO IL NORWICH GIOCA WILLIAMS

Molto avanzata, in particolare, è l'operazione per l'esterno mancino: negli ultimi giorni, infatti, il calciatore ha forzato la mano con i Red Devils ribadendo la sua volontà di trasferirsi in Serie A e di giocare con i nerazzurri. Nonostante le difficoltà di Solskjaer, privo di gran parte degli esterni originariamente a sua disposizione, Young si è infatti rifiutato di giocare contro il Norwich, constringendo l'allenatore a puntare sul giovanissimo Williams nel ruolo di terzino sinistro.

TRA L'INTER E GIROUD... UN MILIONE IN BALLO

Piccola distanza ancora da limare, invece, per Giroud, ormai vicino alla partenza come confermato pure dal suo allenatore Frankie Lampard (leggi QUI): l’attaccante francese è in attesa che il gap tra le parti si riduca - un milione balla ancora tra proposta dell'Inter e richiesta dei Blues - per avere così il via libera e cominciare una nuova avventura.