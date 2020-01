Inter, da Ashley Young a Vidal e Eriksen: gli aggiornamenti sul calciomercato dei nerazzurri

L’Inter si sta muovendo per dare a Conte i rinforzi richiesti. Dopo aver ricevuto il sì da parte di Ashley Young, i nerazzurri stanno cercando di portarlo a Milano già a gennaio. Conte lo avrebbe voluto al Chelsea già due stagioni fa. Il giocatore inglese da parte sua sta spingendo per anticipare il trasferimento prima della scadenza del contratto fissata a giugno.

Il calciatore ha accettato la proposta dell’Inter di un anno e mezzo di contratto, mentre con il Manchester United non dovrebbero esserci problemi particolari, perché è pronto ad assecondare i desideri del suo capitano. Inter che comunque è pronta a riconoscere un indennizzo agli inglesi.

Per il centrocampo invece Vidal resta il primo obiettivo per il centrocampo. Nel viaggio verso l’Arabia Saudita per la Supercoppa Spagnola, Messi, Suarez e Jordi Alba sono andati in pressing sul cileno per convincerlo a rimanere. L’Inter però non molla e rimane lui l’obiettivo primario per Conte. Intanto il suo agente è a Milano e non è escluso un incontro con i dirigenti nerazzurri.

Sullo sfondo rimane Eriksen, sul quale l’Inter è al lavoro per giugno quando sarà svincolato dal Tottenham. Gli Spurs tuttavia vorrebbero cederlo subito. Per prenderlo ci vogliono 20 milioni. L’arrivo di Eriksen escluderebbe quello di Vidal. Nonostante i due siano giocatori dalle caratteristiche diverse, un doppio arrivo è da escludere per il peso economico delle operazioni.

