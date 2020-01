Inter, trattativa per Young del Manchester United: il giocare ha già detto sì

L’Inter ha scelto l’esterno: si tratta di Ashley Young del Manchester United. La società nerazzurra ha puntato con decisione il capitano dei Red Devils. Il calciatore inglese classe 1985 (34 anni) ha già detto sì al trasferimento a Milano.

Young è in scadenza di contratto con il Manchester, l’Inter è pronta a fargli firmare un contratto da un anno e mezzo, quindi fino a giugno 2021. Le prossime ore saranno importanti per capire se i red Devils possono liberarlo gratis o a fronte di un indennizzo. Oggi il giocatore non era nemmeno in panchina nel derby contro il Manchester City: ulteriore indizio dello stato della trattativa.

Quest’anno 12 presenze complessive, 10 da titolare. Può giocare sia a destra che a sinistra: un giocatore duttile per Conte. L’Inter ha puntato sull’esterno del Manchester, che sarebbe il terzo in arrivo dai Red Devils dopo Lukaku e Sanchez.