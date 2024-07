Difesa Inter, da Hermoso a Rodriguez: le ultime

L'Inter continua a lavorare per completare il reparto difensivo. In lista, per il ruolo di terzo di sinistra, rimangono alcuni nomi sondati nelle ultime settimane: Hermoso e Ricardo Rodriguez.

Sia lo spagnolo, reduce dall'esperienza all'Atletico Madrid, che lo svizzero, ex Torino, sono attualmente svincolati.

Inter, il punto sulla difesa

Tra i due calciatori ci sarebbe una differenza per quel che riguarda la durata del contratto. Rodriguez arriverebbe all'Inter firmando un accordo annuale; con lui l'accordo è già stato raggiunto. Hermoso invece vorrebbe un contratto di tre anni in caso di approdo in nerazzurro.

Un'altra soluzione, parallela a quella del parametro zero, resta l'investimneto su un profilo giovane e di prospettiva. La proprietà deciderà in questi giorni quale soluzione preferire.

Intanto è stato ufficializzato l'arrivo di Josep Martinez per la porta e Taremi è arrivato in Italia.