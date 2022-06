Inter, Caicedo ritornerà al Genoa: ipotesi Qatar per il futuro

Felipe Caicedo non verrà riscattato dall'Inter: presto il ritorno al Genoa, mentre avanza l'ipotesi di vederlo in Qatar la prossima stagione

L'Inter non tratterrà Felipe Caicedo, l'attaccante ecuadoriano non sarà riscattato e dunque farà ritorno al Genoa. Arrivato nel mercato invernale a Milano dopo aver sposato la causa del club genovese all'inizio della stagione, per adesso Caicedo farà ritorno in Liguria, con la prospettiva di trovare comunque una nuova sistemazione.

Infatti, per il bomber ex Lazio è in piedi un'ipotesi di mercato che potrebbe portarlo dritto in Qatar. Il primo ecuadoriano dell'Inter, allora, dopo ben cinque anni (arrivò a Roma dall'Espanyol nel 2017), lascerebbe la nostra Serie A e il calcio italiano in generale.

La stagione di Felipe Caicedo tra Genoa e Inter

In generale, il 33enne ha trovato davvero poco spazio nell'arco di quest'annata, la prima delle cinque italiane senza la maglietta della Lazio - dove in quattro stagioni ha giocato 139 partite e segnato 33 gol in tutte le competizioni.

Nella prima parte di stagione, 10 partite con il Genoa (di cui solo una in Coppa Italia) condite da 1 gol e 3 assist. Poi, la seconda metà, la chiamata dell'Inter allenata da Simone Inzaghi, lo stesso allenatore che lo ha avuto durante i suoi quattro anni da laziale: in tutto, però, solo 3 presenze in nerazzurro, senza mai segnare.