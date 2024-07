Inter, chieste informazioni per Buongiorno: si attende la decisione del giocatore

L'Inter ha chiesto informazioni per Alessandro Buongiorno. Per arrivare al difensore, che è vicino al Napoli, ai nerazurri serve però fare una cessione. Una possibile operazione in uscita riguarda De Vrij (per cui potrebbe arrivare qualcosa dall'Arabia), ma l'Inter ha bisogno di tempo. A decidere il suo futuro sarà perciò il giocatore, che si confronterà in serata col suo agente, Giuseppe Riso, per decidere se accettare il Napoli o attendere l'Inter.

Inter-Buongiorno: la situazione

L'Inter prova a inserirsi per Buongiorno. I nerazzurri, però, per prenderlo hanno bisogno di fare una cessione e perciò hanno bisogno di tempo. Ora starà al giocatore prendere una decisione nelle prossime ore: se aspettare l'Inter o dire di sì al Napoli, che ha già l'accordo col Torino per il trasferimento a 35+5.

Il difensore si confronterà con Giuseppe Riso, che ha parlato di questo interessamento dell'Inter (qui le sue parole), per prendere una decisione entro i prossimi due giorni.

Nel caso in cui il calciatore dovesse scegliere il Napoli allora si passerà a definire i dettagli del contratto, della commissione e della clausola rescissoria, che sarà di 70 milioni di euro dopo tre anni. Se dovesse invece decidere di aspettare l'Inter per il Napoli la situazione diventerebbe molto più difficile. In ogni caso ai nerazzurri serve una cessione prima di fare un'offerta ufficiale al Torino.