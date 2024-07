Napoli, dialoghi continui con l'agente di Buongiorno per trovare l'intesa

Alessandro Buongiorno si avvicina al Napoli. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Torino sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e sono ora al lavoro per trovare l'intesa definitiva con il calciatore. In queste ore Manna continua a parlare con l'agente del difensore per raggiungere un accordo sul contratto e sui diritti d'immagine. È in programma un incontro nella giornata di giovedì, a cui prenderà parte anche Aurelio De Laurentiis.

Napoli, contatti continui per Buongiorno

Nella serata di mercoledì il Napoli e il Torino hanno trovato un accordo per Alessandro Buongiorno sulla base di 35 milioni più 5 di bonus. Adesso per gli azzurri manca solamente l'accordo con il giocatore, e in questo senso è andato in scena giovedì pomeriggio un incontro tra Manna, De Laurentiis e l'agente del difensore.

Il club azzurro è al lavoro per trovare un'intesa definitiva sul contratto e sui diritti d'immagine, in modo che poi il giocatore possa direttamente procedere alle visite mediche e alle firme.

Intanto, il Napoli si muove anche per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Gli azzurri hanno intensificato i contatti con l'agente del georgiano, che anche in caso di rifiuto rimarrà in Campania.