Riso, ag. Buongiorno: "Napoli? Abbiamo parlato anche con l'Inter"

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Franco Carboni, Oristanio e Buongiorno, ha incontrato nel pomeriggio di oggi (giovedì 4 luglio) l'Inter. Al termine dell'incontro, l'agente si è fermato a parlare con i media presenti.

Le parole di Giuseppe Riso

L'agente ha esordito spiegando che per il passaggio di Carboni al River Plate è a vicinissimo: "Con l'Inter ho parlato di Franco Carboni, per il quale siamo allo scambio dei documenti per il passaggio al River Plate".

Per il futuro di Oristanio, invece, serve ancora tempo: "Per Oristanio è ancora presto, dobbiamo fare ancora una scelta".

Su Buongiorno ha invece svelato: "Buongiorno al Napoli? Pensavo Buongiorno all'Inter (ride, ndr). C'è una possibilità? Ne abbiamo parlato anche con l'Inter, due battute, abbiamo fatto un po' di chiacchiere...".

Infine, ha concluso parlando di Frattesi: "Rimane, certo. Ma oggi abbiam parlato di altre cose".