Le dichiarazioni di Hansi Flick alla vigilia del match di campionato tra il Leganés di Jimenez Borja e il suo Barcellona.

Hansi Flick durante conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leganés è tornato a parlare anche del suo futuro. Prima però ha commentato la prossima gara di campionato.

“La prossima partita è sempre la più importante. Mancano solo otto match alla fine de La Liga, e quello di domani è in trasferta. Anche il Leganés difende molto bene e, quando riconquista il pallone, sa attaccare bene“, ha esordito l’allenatore blaugrana.

Continua poi: “È importante mantenere la mentalità e l’atteggiamento che ci aspettiamo da una partita di Champions League. Ne La Liga, devi competere contro squadre di ogni tipo“.

Flick spiega quindi il lavoro degli ultimi mesi: “Abbiamo cominciato all’inizio della stagione, allenandoci duramente e rimanendo concentrati. Se vuoi essere un campione, devi dimostrarlo, e in questa partita dobbiamo dimostrare il nostro atteggiamento e quanto siamo bravi”.

Barcellona, le parole di Flick

Flick continua poi parlando del suo futuro a Barcellona: “Ho uno staff fantastico, i miei assistenti sono incredibili, i fisioterapisti, i medici… i giocatori sono molto professionali e si allenano duramente con la mentalità di migliorare giorno dopo giorno. È una cosa unica nella mia carriera. L’atmosfera è fantastica. Questa è una famiglia. Tutti i dipendenti del club sono fantastici. Inoltre, mi diverto, mi piace Barcellona e la gente. Sono molto felice di vivere qui“.

Infine conclude: “Abbiamo appena iniziato questo progetto, e quello che sta succedendo è fantastico. Non sono un allenatore che vuole firmare per altri tre anni pensando di avere un futuro assicurato. Ho la mia mentalità. Mi piace lavorare per questo club, il migliore al mondo, e apprezzo molto quello che ho. Questa è la situazione attuale, tra un anno vedremo cosa succederà, passo dopo passo, anno dopo anno. Se restiamo felici, un altro anno. Vorrei concludere in modo positivo il lavoro che svolgo“.