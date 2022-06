Inter, proposto un cambio di formula per Bellanova: si attende la risposta del Cagliari

L'Inter non è più intenzionata all'acquisto a titolo definitivo per Bellanova dopo i contatti positivi dei giorni scorsi

Non solo Asllani e Lukaku in casa Inter. Infatti i nerazzurri, parallelamente agli altri colloqui, sta proseguendo quelli per il terzino destro Raoul Bellanova del Cagliari. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, le due squadre hanno avuto dei contatti positivi sulla base di un passaggio del giocatore ai nerazzurri a titolo definitivo per 8,2 milioni di euro. A questo punto della trattativa, l'Inter ha chiesto un cambio di formula al Cagliari proponendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Si attende la risposta del Cagliari.

Inter, i numeri di Bellanova

Bellanova è cresciuto nelle giovanili del Milan, e, dopo tutta la trafila nel vivaio rossonero, non ha mai esordito in prima squadra anche se diverse volte è stato convocato in prima squadra. Conclusa l'esperienza milanese, è approdato al Bordeaux senza però guadagnarsi troppo spaziona anche qui: solamente una presenza in sei mesi in Francia. Poi il prestito all'Atalanta con sempre una singola partita giocata.

Nella stagione 2020-21 ha trovato finalmente la continuità che gli serviva in Serie B con il Pescara (30 presenze) per poi guadagnarsi la chiamata in A con il Cagliari, del quale è stato uno dei pilastri: 1 gol e 2 assist in 31 presenze per il classe 2000. Nel frattempo è stato riscattato proprio dai sardi dal Bordeaux e ora è pronto per il grande salto.

