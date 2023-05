Inter, vicinissimo il rinnovo di Bastoni: firma a fine campionato

Il rinnovo di Alessandro Bastoni con l'Inter è vicinissimo: la firma del difensore è prevista per fine campionato

Le buone notizie sul fronte rinnovi non arrivano soltanto in casa Milan, con cui Leao rinnoverà il contratto settimana prossima (qui tutti i dettagli), ma anche sulla sponda nerazzurra di Milano. Alessandro Bastoni, infatti, è vicinissimo al rinnovo di contratto con l'Inter.

Le parti sono ormai vicinissime all'accordo, che porterà il difensore a percepire un ingaggio di cinque milioni di euro a salire per i prossimi cinque anni. La firma del centrale classe 1999 è prevista per fine campionato. L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta aveva più volte specificato gli ottimi rapporti tra le parti e a marzo c'era stato un incontro molto importante in sede Inter. E adesso la fumata bianca è davvero a un passo.