Scarpa d’Oro, Immobile ancora primo: la classifica. GALLERY

Primo davanti a tutti. Dopo l'importante sfida scudetto tra Lazio e Inter, Ciro Immobile guarda ancora tutti dall'alto nella classifica della Scarpa d'Oro. Primo tra i re dei bomber europei. Meglio di Messi e Mbappè (entrambi fuori dalla Top 10) e anche di Cristiano Ronaldo. Il più vicino a spodestarlo, al momento, è Robert Lewandowski, l'attaccante del Bayern Monaco lo insegue con i suoi 23 gol.

Totti l'ultimo italiano a vincerla

Una stagione meravigliosa quella di Immobile che sta regalando alla Lazio il sogno Scudetto e al suo bomber la possibilità di fregiarsi della Scarpa d'Oro: un traguardo prestigioso che riporterebbe, l'ambito premio, in Italia dopo 13 anni. L'ultimo italiano a vincerla fu Francesco Totti nella stagione 2006/07 grazie ai suoi 26 gol che gli valsero un punteggio di 52 punti. Un traguardo che Immobile potrebbe tranquillamente superare (al momento è a quota 52 punti). L'obiettivo potrebbe essere sorpassare Luca Toni che vinse la Scarpa d'Oro l'anno prima di Totti grazie ai suoi 31 gol. Un traguardo che porterebbe Immobile a diventare l'attaccante italiano con più gol realizzati, in Serie A, e mettersi davanti a tutti nella classifica per la Scarpa d'Oro.

