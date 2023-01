Torino, incontro in corso con il Verona per Ilic e Hien | LIVE

A Milano è in corso un incontro di mercato tra Verona e Torino per le operazioni che porterebbero Ilic e Hien in granata: gli aggiornamenti LIVE

Sono ore caldissime per il futuro di Ivan Ilic, centrocampistà di proprietà dell'Hellas Verona. Il Torino tratta per con l'Hellas Verona per il suo arrivo nell'immediato, ma anche per il difensore svedese Isak Hien, che a differenza del serbo resterebbe in prestito al club veneto fino al termine della stagione.

Incontro Torino-Verona, gli ultimi aggiornamenti LIVE

01:45 - Prosegue a oltranza l'incontro fra le parti, con il Toro che vuole concretizzare il sorpasso sul Marsiglia all'ultima curva. Verona e Torino provano a trovare la quadra finale.

01:10 - La cena - e l'incontro di mercato fra Torino e Verona - prosegue. Procede la trattativa per trovare la quadra che porterebbe Ilic e Hien in granata, con il centrocampista serbo che è fortemente conteso dal Marsiglia, che ha trovato già l'intesa anche con il Manchester City, ma il Toro sta provando il tutto per tutto per cercare il sorpasso in extremis.

00:20 - E' in corso, infatti, un incontro tra il Torino e l'Hellas Verona in un ristorante a Milano per definire la doppia operazione Ilic-Hien. In giornata il Torino aveva fatto un rilancio (da 14 milioni di euro) per il centrocampista e adesso le parti sono a Milano per definire la trattativa.

Torino, cena in corso a Milano con l'Hellas Verona per Ilic e Hien

A rappresentare il Verona ci sono il presidente Setti, il direttore sportivo Sogliano e il responsabile dell'area tecnica Marroccu. Lato Torino, invece, presenti il presidente Cairo, il direttore sportivo Vagnati e il suo collaboratore Moretti. Infine, presenti i procuratori Busardò per Ilic e Hosseini per Hien.

L'incontro è un segnale chiaro di come si voglia trovare una quadra per l'affare. Per Ilic si tratterebbe di un'operazione immediata, mentre Hien resterebbe in prestito a Verona fino a fine stagione.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO, CLICCA F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA.