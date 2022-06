Atalanta, Ilic è un obiettivo

L'Atalanta muove le prime mosse di calciomercato per offrire a Gasperini una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Il nuovo obiettivo per il centrocampo è Ivan Ilic, dell'Hellas Verona.

Atalanta: Ilic nuovo obiettivo per il centrocampo

Ilic, centrocampista serbo classe 2001 che l'Hellas Verona ha comprato a titolo definitivo dal Manchester City la scorsa estate (per 12,5 milioni di euro), è il nuovo nome che piace all'Atalanta (ma anche ad altri club), ed è un profilo ideale per il centrocampo della squadra di Gasperini. Sarebbe un altro profilo giovane e di qualità che andrebbe ad arricchire la Dea.

I numeri di Ilic in Serie A

Quella appena conclusa è la seconda stagione in italia di Ivan Ilic, che era arrivato in prestito all'Hellas Verona dal Manchester City nell'estate del 2020 (ed è stato poi riscattato, come detto, l'estate successiva): Ilic, in due stagioni, ha preso parte a 63 match ufficiali tra campionato e Coppa Italia, segnando anche 5 gol e offrendo 5 assist per i suoi compagni.