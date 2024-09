Roma, si allontana Mats Hummels

Mats Hummels si allontana dalla Roma. Il club non è più convinto di procedere con la trattativa per l'ex difensore del Borussia Dortmund.

Roma, si allontana Hummels

Il difensore tedesco si allontana dunque dalla Roma dopo le ultime valutazioni. Non c'è comunque ancora una decisione finale dei giallorossi che stanno valutando se chiudere per un altro difensore dopo Hermoso.

Oltre al nome di Mats Hummels, sul mercato svincolati in difesa ci sono Sergio Ramos, Matip, Soumaoro e Djidji.

Per tutti questi nomi, comunque, vanno valutati i pro e i contro. Dovranno quindi decidere i giallorossi se affondare o no per un altro difensore. Intanto la trattativa per Smalling in Arabia Saudita dovrebbe chiudersi nella giornata di oggi lunedì 2 settembre (se si riuscirà per le tempistiche).