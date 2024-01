Roma, Huijsen atteso per le visite. Cherubini andrà alla Juve: le cifre

In chiusura la trattativa tra Juventus e Roma per Dean Huijsen con la formula del prestito oneroso e a seconda delle presenze i giallorossi recupererebbero la cifra spesa per la valorizzazione. L'olandese partirà già oggi per Roma dove svolgerà le visite mediche per giocare già domenica contro l'Atalanta. Ai bianconeri andrà invece Luigi Cherubini, classe 2004 della Primavera della Roma: si trasferirà alla Juventus a titolo definitivo nei prossimi giorni.

Juventus-Roma, Huijsen in chiusura: prestito oneroso

Prestito oneroso, quindi. E' questa la formula che porta Dean Huijsen a Roma. La cifra del prestito oneroso è di 650mila euro. Se il difensore olandese dovesse giocare dieci partite con i giallorossi, dalla cifra del prestito oneroso verranno scontati 250mila euro. Di conseguenza, in quel caso la Roma pagherebbe soltanto 400mila euro, mantenendo comunque il 50% sulla futura rivendita di Cherubini.

I giallorossi infatti sarebbero disposti anche a lasciar partire Luigi Cherubini, esterno classe 2004 della Primavera che ha già esordito in prima squadra. Il suo contratto con la Roma sarebbe scaduto il 30 giugno 2024 e non avrebbe rinnovato con i giallorossi: con questa operazione può andare subito alla Juventus.

Cherubini alla Juventus a titolo definitivo: la Roma mantiene il 50% sulla futura rivendita

In particolare Cherubini ha fatto il suo esordio lo scorso 26 ottobre contro lo Slavia Praga in Europa League: leggi qui la sua storia. La Roma manterrà comunque il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Nel campionato di Primavera 1 in corso Cherubini ha totalizzato 14 presenze condite da 7 gol e 4 assist.