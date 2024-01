Juventus, idea Henderson dell'Al-Ettifaq. L'Atalanta fa muro per Ederson

La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata. Il club bianconero sta lavorando su diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: tra le varie opzioni, c'è anche l'idea di riportare in Europa un calciatore che in estate si è trasferito in Arabia.

Juventus, idea Jordan Henderson

La Juventus ha parlato con Jordan Henderson come rinforzo per il centrocampo, per un'eventuale operazione in prestito: l'inglese, passato all'Al-Ettifaq la scorsa estate dopo tanti anni in maglia Liverpool, vuole tornare in Europa. Il centrocampista vorrebbe però un prestito di 18 mesi.

La Juventus deve prendere un centrocampista coniugando le esigenze tecniche ed economiche. L'indice di liquidità è negativo, quindi servirebbe la partenza di Kean.

Per quanto riguarda Ederson, invece, l'Atalanta fa muro: la Juve ci riproverà sicuramente a giugno.