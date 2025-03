Le dichiarazioni del ct dell’Argentina Lionel Scaloni su un possibile utilizzo di Messi nei prossimi Mondiali

Messi disputerà anche il Mondiale 2026? “Vedremo cosa succederà, c’è ancora molta strada da fare: oggi dobbiamo lasciarlo stare. C’è ancora tanta strada, poi si vedrà”, ha rivelato il ct dell’Argentina Scaloni in conferenza stampa.

“Come potrei non aspettarlo? Sarà lui a decidere, non facciamolo impazzire”, hai poi aggiunto.

Vincitore in carica dei Mondiali in Qatar, la nazionale argentina sarà presente anche nell’edizione 2026.

Nonostante lo schiacciante 4-1 contro il Brasile, l’Argentina aveva già ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima coppa del mondo prima ancora di scendere in campo in seguito al pareggio della Bolivia (per 0-0) contro l’Uruguay.