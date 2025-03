Kings League Germany: si parte il 12 aprile a Colonia con Schweinsteiger presidente

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 12 aprile 2025 debutterà la Kings League Germany, la nuova incarnazione del rivoluzionario format calcistico ideato da Gerard Piqué. Il torneo si terrà a Colonia, una delle città simbolo del calcio tedesco, e promette spettacolo, intrattenimento e competizione ad alta intensità.

A dare ulteriore prestigio al progetto sarà la presenza di un’autentica leggenda del calcio mondiale: Bastian Schweinsteiger. L’ex centrocampista di Bayern Monaco, Germania e Manchester United sarà infatti il presidente della Kings League Germany, portando con sé la sua esperienza e il suo carisma per guidare questa nuova avventura calcistica.

Otto squadre si affronteranno in un torneo unico nel suo genere, con regole innovative, show, partite veloci e un formato che ha già conquistato milioni di fan in Spagna e America Latina. Ma l’obiettivo è ben chiaro: solo due squadre riusciranno a staccare il pass per partecipare alla prestigiosa Kings World Cup Clubs, il mondiale della Kings League che si disputerà a giugno in Francia.

Dopo il successo della prima edizione in Spagna, l’espansione della Kings League è arrivata anche in Italia. La Kings League Germany punta a coinvolgere nuove generazioni di tifosi, ridefinendo l’esperienza del calcio moderno.

I presidenti

Tra i protagonisti della Kings League Germany non mancheranno volti noti del mondo digitale. Le otto squadre in gara saranno infatti guidate da alcune delle personalità più influenti del panorama web tedesco, a partire dagli streamer Papaplatte, BastiGHG, Trymacs e il duo Zarbex & Filow, che porteranno il loro seguito e la loro energia all’interno del progetto. A loro si aggiunge il celebre tiktoker Younes Zarou, tra i più seguiti in Europa, pronto a mettere la propria creatività al servizio di una nuova forma di calcio spettacolo.

Con questa scelta, la Kings League Germany conferma la sua vocazione all’intrattenimento e al coinvolgimento attivo del pubblico più giovane, abbattendo le barriere tra calcio tradizionale e cultura digitale. L’incontro tra sport e creator rappresenta uno degli elementi distintivi del format, capace di trasformare ogni partita in un evento, ogni decisione in contenuto virale e ogni squadra in una community viva e partecipativa.

Kings League Germany: ufficiale la presenza di Mario Gotze

In Kings League Italia stiamo ammirando la presenza di ex calciatori o calciatori ancora in attività come Caputo, Nainggolan, Toni e molti altri . Anche La Kings League Germany potrà contare sulla presenza di figure iconiche del calcio professionistico. Mario Götze, protagonista assoluto del trionfo mondiale della Germania nel 2014, sarà tra i volti più attesi di questa prima edizione. L’ex talento del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco farà squadra con Ebru, una delle personalità femminili più affermate nel mondo degli eSports, in un connubio tra esperienza calcistica e cultura digitale che incarna perfettamente lo spirito della competizione.

Non mancherà neppure il contributo di una leggenda del calcio tedesco fuori dal campo: Hasan Salihamidžić, ex direttore sportivo del Bayern Monaco ed ex calciatore con un passato glorioso in Bundesliga e Champions League. In questa nuova avventura sarà al fianco di suo figlio Nick Salihamidžić, giovane promessa e volto emergente, insieme agli streamer Jordan e Semih, completando così una squadra che unisce passato e futuro.