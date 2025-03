De Rossi annuncia: “Presto tornerò ad allenare”

Daniele De Rossi ha annunciato che presto tornerà ad allenare dopo l’esonero a inizio stagione con la Roma.

Daniele De Rossi, attuale proprietario dell’Ostiamare e con un futuro ancora aperto come allenatore, ha parlato a margine dell’evento di riqualificazione del centro sportivo del club dilettantistico.

L’ex capitano della Roma ha spiegato di aver sentito solo una volta Ranieri: “Ci siamo confrontati con grande affetto e stima, ma poi no. Lui sta lavorando e io per lui ho grande affetto, ma non lo disturbo. Oggi mi concentro sull’Ostiamare”.

Sul suo futuro da allenatore ha poi lasciato intendere che il suo ritorno in panchina potrebbe non essere lontano: “A breve non sarò libero, come allenatore. Poi vedremo, mi cacciano abbastanza presto di solito…”.

Ha poi aggiunto che cercherà di conciliare i suoi impegni con l’Ostiamare finché possibile, ma è consapevole che allenare una squadra richiede dedizione totale: “Il mio lavoro è un altro, la mia passione è quella di allenare. Un allenatore non ha tempo di pensare a due squadre”.