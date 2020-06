Dortmund-Hoffenheim, Hakimi in panchina: oggi altro incontro Inter-Real

Un secondo posto blindato e una trattativa ormai in chiusura: come prevedibile, Achraf Hakimi non parte titolare nell'ultima partita di Bundesliga che vede il Borussia Dortmund sfidare l'Hoffenheim. Un ulteriore indizio, in vista del prossimo appuntamento tra Real Madrid e Inter, che definiranno i dettagli del trasferimento dell'esterno classe '98 a Milano.

ALLA SCOPERTA DI ACHRAF HAKIMI

La trattativa è giunta ormai agli ultimi dettagli: Inter e Real Madrid hanno raggiunto un accordo sulla base di 40 milioni più 5 di bonus. Manca solo da definire la parte relativa proprio ai bonus, decidendo a cosa legarli. E infine, concordare la modalità di pagamento. Hakimi, in prestito al Borussia Dortmund, ha collezionato 8 presenze e 4 gol in Champions, più altre 5 reti e 10 assist in Bundesliga. In Europa ha fatto malissimo proprio all'Inter, punita nella gara decisiva dei gironi con una doppietta; ma adesso ne ha scelto il progetto, considerando le ambizioni nerazzurre lo step ideale per una crescita personale.