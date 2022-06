Fiorentina-Grillitsch, nuovo incontro domani per chiudere

Florian Grillitsch si avvicina alla Fiorentina.

Tra il club e Kristian Bereit, agente del giocatore, è previsto un nuovo incontro nella giornata di domani, sabato 11 giugno, per chiudere definitivamente l'affare e portare l'austriaco in viola. L'agente di Grillitsch è arrivato in Italia oggi e rimarrà a Firenze domani per portare avanti la trattativa.

L'austriaco è stato individuato dalla dirigenza della Fiorentina come l'uomo ideale per rinforzare il centrocampo. In quel reparto, infatti, i toscani perderanno Lucas Torreira, che farà con ogni probabilità ritorno all'Arsenal.

Ecco che quindi Grillitsch può essere l'occasione giusta: il giocatore è in scadenza di contratto con l'Hoffenheim. Con la Fiorentina si è già tenuto un primo incontro in questi giorni: per lui, è pronto un contratto quadriennale a 2 milioni netti a stagione.

Chi è Florian Grillitsch

Centrocampista austriaco classe 1995, Grillitsch ha esordito nel grande calcio in Bundesliga. Dopo essere cresciuto calcisticamente in Austria, infatti, si è trasferito nelle giovanili del Werder Brema nel 2013. Nel 2017 è arrivato il passaggio all'Hoffenheim, dove ha militato fino alla stagione appena conclusa.

In 5 stagioni ha collezionato 151 presenze e 8 gol, ricoprendo prevalentemente il ruolo di mediano. Grillitsch è anche protagonista con la maglia della nazionale austriaca, con cui ha disputato 33 gare.