Gravillon, recompra Inter. Poi il prestito a Pescara

Primi sei mesi di stagione vissuti da protagonista a Pescara: 19 presenze e due gol nell’attuale Serie B, ma soprattutto segnali di crescita notevoli.

Andrew Gravillon, difensore centrale classe 1998, torna formalmente all’Inter - società che eserciterà il diritto di recompra sul cartellino del giocatore - e poi verrà girato in prestito al Pescara dove concluderà la stagione.

In programma oggi l’incontro tra l’Inter e gli agenti del giocatore per definire gli ultimi dettagli; in programma anche un nuovo contatto tra il club nerazzurro e il Pescara per limare alcune formalità dell’accordo relative alla cifra che l’Inter pagherà per esercitare il diritto di recompra del cartellino del ragazzo.