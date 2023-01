Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti dall'inizio dell'ottavo di Coppa Italia fra Napoli e Cremonese. Il direttore sportivo degli Azzurri si è espresso sul mercato, e soprattutto su due nomi in entrata: Ounahi e Gollini.

"Siamo ottimisti su Ounahi, nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano", ha commentato Giuntoli a proposito del calciatore marocchino dell'Angers che così bene ha fatto con la sua nazionale ai Mondiali in Qatar.

Giuntoli parla di Ounahi e Gollini prima di Napoli-Cremonese

Giuntoli ha poi proseguito parlando di Osimhen: "Se vale 100 milioni? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. È un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi".

Sullo scambio Golllini-Sirigu il ds si è espresso sinteticamente: "Ne stiamo parlando, vediamo". Infine un commento sulla classifica di Serie A: "Nove punti sul Milan e dieci sulla Juventus e sull’Inter sono una buona dote? Non facciamo considerazioni. Siamo contenti della partita di venerdì e pensiamo a fare bene stasera". Infine il ds ha risposto con un "vediamo" anche alla voce di un interesse per Walid Cheddira del Bari.