De Laurentiis e le condizioni a Giuntoli per liberarlo: si tratta. La Juve lo aspetta

Non solo il possibile incontro con Spalletti per discutere del futuro (leggi qui): in queste stesse ore Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è impegnato anche sul fronte del direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli che ha attirato su di sé le attenzioni della Juventus dopo l'ottimo lavoro svolto in questi anni.

I due hanno già iniziato a parlare e il presidente ha posto determinate condizioni al direttore sportivo per liberarlo dall'anno di contratto, mentre appunto la Juve lo aspetta. Adesso dunque si entrerà nel vivo per "trattare" queste condizioni.

Giuntoli è davvero uno dei massimi protagonisti di questo successo. Dopo l'incredibile promozione col Carpi nella stagione 2014-2015, il direttore sportivo toscano è riuscito a migliorare anno dopo anno una squadra costruita con un occhio sempre rivolto al bilancio.

Solo nella scorsa estate sono arrivati giocatori poi diventati fondamentali per Spalletti, da Kim Min-jae a Olivera, passando per Simeone e Raspadori. Senza dimenticare ovviamente gli acquisti delle sessioni precedenti di calciomercato, da Osimhen a Lobotka, passando per Anguissa.