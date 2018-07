Genoa, trovato l'accordo con la Juventus per Favilli

Adesso ci siamo: dopo la doppietta rifilata al Bayern in America, il giovane Favilli è pronto per un'altra avventura lontano da Torino. Fra Juventus e Genoa, infatti, è stato trovato l'accordo e domani l'affare verrà formalizzato. Si tratta di un prestito oneroso da 5 milioni con un obbligo di riscatto fissato sui 7, per un affare complessivo da 12 milioni di euro. Ma non è finita qui: la Juventus conserva un diritto di recompra sull'attaccante classe 1997. Se il rientro alla base dovesse avvenire dopo il primo anno, allora la cifra sei aggirerà sui 16 milioni. Se dovesse registrarsi un anno dopo, il tutto salirebbe intorno ai 23\24

Favilli, intanto, dopo gli 8 gol segnati nelle 14 partite della scorsa stagione con l'Ascoli in Serie B, è pronto al salto di qualità. Ad aspettarlo il Genoa e Ballardini, con la Juventus che continuerà ad osservarlo da vicino