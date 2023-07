Genoa, incontro col Milan: intesa di massima per Gabbia

Il Genoa è al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Alberto Gilardino, confermato con rinnovo sulla panchina rossoblù dopo la promozione in Serie A, e ha incontrato il Milan nella giornata di martedì: i rossoblù sono molto avanti nella trattativa per Matteo Gabbia, difensore classe 1999. C'è un'intesa di massima tra le parti.

Milan, il Genoa ha l'accordo per Gabbia

Matteo Gabbia è molto interessato all'opzione Genoa per il proprio futuro soprattutto per la difesa a 3 utilizzata dall'allenatore Alberto Gilardino: il modulo piace al giocatore e gradisce l'idea tattica di mettersi in gioco in un trio difensivo.

Matteo Gabbia in quattro stagioni di Serie A con la maglia del Milan ha disputato, tra tutte le competizioni, 51 partite e segnato un gol, in Champions League nella vittoria casalinga per 4-0 contro la Dinamo Zagabria. L'ultima stagione è stata quella in cui è stato maggiormente utilizzato, con 17 presenze totali.

Genoa, piace anche Colombo

Ma non è l'unico giocatore del Milan che interessa ai rossoblù: il Genoa infatti è interessato da tempo anche a Lorenzo Colombo, individuato come profilo per l'attacco insieme a Retegui. Nell'ultima stagione l'attaccante classe 2002 è stato decisivo per la salvezza del Lecce (che lo aveva riscattato prima del controriscatto rossonero), segnando cinque gol in trentatrè presenze. In caso di nuovo prestito, il Genoa sarebbe in pole position.