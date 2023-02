Galatasaray-Zaniolo: la Roma rifiuta l'offerta, ma si continua a trattare

Galatasaray-Roma per Zaniolo: lunedì può essere la giornata decisiva per la trattativa

Proseguono i conttati tra Galatasaray e Roma per la partenza di Zaniolo direzione Turchia. Le parti in causa sono più vicine. Ma si continua a trattare per provare ad arrivare a un'intesa definitiva. L'offerta del club turco è di circa 22 milioni di euro comprensivi di bonus facilmente raggiungibili. La Roma però ne chiede di più. Il giocatore è pronto a partire, si aspetta solo l'ok tra i club per l'intesa economica. Si attende anche un possibile rilancio del Fenerbache, anche se al momento è ancora arrivato. Ma il Galatasaray ha il pallino della trattativa con l'ok del giocatore: aumentando l'offerta si può arrivare alla chiusura. Domani può essere la giornata decisiva.

Galatasaray-Zaniolo: il punto

La clausola rescissoria proposta sul contratto di Zaniolo proposta dal Galatasaray è di 35 milioni e si sta cercando di abbassarla. Mentre l'offerta al giocatore è sui circa 3 milioni a stagione. Ormai Zaniolo non ne fa più una questione di soldi quanto di poter giocare. Ma serve l'accordo tra i club adesso per arrivare alla chiusura. L'ex Inter si è già sentito anche con i vari ex "italiani" già lì come Mertens, Icardi e Torreira e gli hanno consigliato di andare.

Il giocatore in giornata ha aperto a un suo eventuale arrivo in Galatasaray (leggi qui i dettagli). La linea della Roma rimane solo e sempre per la cessione a titolo definitivo. Il mercato in Turchia chiuderà mercoledì 8 febbraio.