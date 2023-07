Inter, Frattesi arrivato a Milano: in serata le visite mediche

L'Inter ha chiuso per Davide Frattesi: i nerazzurri sono pronti ad accogliere il centrocampista del Sassuolo. Il classe 1999 è arrivato a Milano nel tardo pomeriggio per iniziare la sua nuova avventura. Subito dopo l'arrivo si è recato al Coni per svolgere la prima parte delle visite mediche.

Inter, Frattesi arrivato a Milano: adesso le visite mediche

La società nerazzurra ha accolto Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale Italiana è arrivato nella giornata di mercoledì 5 luglio a Milano. Il contratto lo legherà all'Inter per le prossime 5 stagioni.

Inter e Sassuolo hanno raggiunto l'accordo per il centrocampista. Nel pomeriggio si sono limati gli ultimi dettagli dell'operazione. Un incontro durato circa un'ora. All'uscita, Giovanni Carnevali ha annunciato la chiusura della trattativa (QUI le sue parole). Sarà quindi oggi - mercoledì 5 luglio - lo sbarco di Davide Frattesi a Milano.

Le cifre dell'operazione

Nella giornata di martedì, l'Inter ha raggiunto l'accordo verbale con il Sassuolo per Davide Frattesi. Il classe 1999 dovrebbe così trasferirsi in nerazzurro in prestito oneroso a 6 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 27 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri come contropartita (valutato 6 milioni). Compresi anche 5 milioni di bonus, 4 legati alle presenze e alla qualificazione in Champions League e 1 per lo scudetto. Ai neroverdi il 10% della futura rivendita. Alla Roma andranno 9.6 milioni di euro in quanto aveva il 30% sulla rivendita dopo la cessione al Sassuolo (QUI i dettagli).