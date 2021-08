Milan, fatta per Florenzi: già domani il difensore sarà a Milano

Fatta per l'arrivo del terzino al Milan: prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4.5

Il Milan ha concluso la trattativa per portare Alessandro Florenzi in rossonero. Limati gli ultimi dettagli con la Roma, la dirigenza ha ricevuto anche l'ok del fondo Elliott per procedere e completare l'arrivo del terzino classe '91.

Florenzi a Milano già domani

Il difensore campione d'Europa arriva con la formula del prestito oneroso di un 1 milione di euro e il diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni. Una trattativa nata a sorpresa, come raccontato nelle scorse settimane, finalmente è giunta al termine e domani Florenzi sarà già a Milano per completare il trasferimento.

La rinuncia di Florenzi

Un trasferimento fortemente voluto anche dallo stesso terzino, che pur di sbarcare immediatamente in rossonero ha dato l'ok per rinunciare alla mensilità di agosto del suo stipendio con la Roma. Ora la trattativa è finalmente conclusa e Florenzi potrà iniziare la nuova avventura sotto la guida di Pioli.