Fiorentina, Vlahovic verso la permanenza: Atletico Madrid rassegnato

Le conferme degli ultimi minuti stanno confermando quanto aveva già detto l'allenatore Vincenzo Italiano in conferenza stampa nella mattina di oggi: Dusan Vlahovic resterà alla Fiorentina per almeno un'altra stagione.

Niente da fare per l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid si è ormai rassegnato al non poter concludere la trattativa per portare l'attaccante serbo classe 2000 in Spagna. Il club allenato da Simeone aveva fatto un'offerta importante nei giorni scorsi per l'acquisto dell'attaccante: 50 milioni di euro alla Fiorentina, più 10 di bonus facilmente raggiungibili. Oltre ad una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Ma niente da fare, la volontà del presidente della Fiorentina, e probabilmente anche quella del giocatore, alla fine hanno prevalso e Vlahovic sarà ancora un giocatore viola.

Decisiva la volontà di Commisso

Il presidente Commisso ha stretto i denti e ha cercato di mantenere in viola a tutti i costi il suo numero 9. In questi minuti la decisione che conferma Vlahovic in modo praticamente definitivo. Come nel caso di Federico Chiesa, per il quale Commisso aveva rifiutato le offerte durante la sua prima sessione di mercato alla guida del club, è stata decisiva la volontà del presidente e della dirigenza.

L'Atletico Madrid ora vira su Cunha

Sfumato l'obiettivo Vlahovic, inseguito fortemente fino all'ultimo negli scorsi giorni, ora l'Atletico Madrid virerà su Matheus Cunha, attaccante classe '99 dell'Herta Berlino.

Il brasiliano, campione olimpico con la nazionale a Tokyo 2020, potrebbe approdare presto in Spagna per iniziare una nuova avventura dopo le ultime due stagioni nella capitale tedesca.